أصيب 6 أشخاص من عائلة واحدة اليوم، في حادث على طريق "المنصورة – الريدانية" بمحافظة الدقهلية، وتم نقلهم إلى المستشفى للعلاج.

تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من إدارة شرطة النجدة، بوصول 6 مصابين في حادث سيارة ملاكي أمام قرية الريدانية وتم نقلهم إلى مستشفى المنصورة الدولي للعلاج.

وقال مصدر طبي إن المصابين جميعا من عائلة واحدة من قرية "ميت مزًاح" وتم احتجاز 3 منهم في العناية المركزة، وخرج 3 بعد تحسن حالتهم.

وأضاف المصدر أن المصابين هم: محمد حازم، 12 عاما، اشتباه نزيف داخلي وكسر بالفك، وفاطمة حازم، 9 أعوام، كسر بالجمجمة وكدمة بالرئة، وشريف حازم، 3 أعوام، نزيف بالمخ وكدمة بالرئة وجميعهم بالعناية المركزة بالمستشفى الدولي، كما أصيب كل من أسماء أحمد 36 عاما، كدمات وسحاجات، ومحمد محمود 18 عاما، كدمات وسحجات، وأحمد حازم 15 عاما، كدمات، وخرجوا من المستشفى بعد عمل الإسعافات الأولية.