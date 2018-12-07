قال الفنان أحمد فتحي، إنه يمثل منذ أكثر من 20 عامًا إلا أنه بدأ يدرك الشهرة قبل 5 سنوات فقط، كاشفًا عن تفاصيل فيلمه الجديد في إجازة نصف العام.

وأضاف فتحي، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية " MBCمصر"، أن عمله قبل الشهرة تركز أكثر في العروض المسرحية، مشيرًا إلى أنه من أهم تلك العروض كانت مسرحية "حنظلة".

وأوضح أنه يحب تجسيد الأدوار التراجيدية بجانب الأدوار الكوميدية، مؤكدًا أنه في إجازة نصف العام المقبلة سيعرض في السنيمات فيلم "ساعة رضا" وهو أول بطولة مطلقة له.

وعن تفاصيل الفيلم: أشار إلى أن "البطل شخص شكله وحش وأبوه ميكانيكي لكنه يحب أحلى واحدة في المنطقة، وبيلاقي المنبه بتاع جده ويقدر يرجعه بالزمن".