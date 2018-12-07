أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إستمرار أعمال الشفط والسحب لمياه الأمطار بالشوارع الرئيسية في المراكز والمدن وجميع القري بنطاق المحافظة حتى الآن..

وأشار المحافظ أن اللجان المكلفه بالمرور والتفتيش ومتابعة أعمال شفط الأمطار بجميع المراكز والمدن للتأكد من تنفيذ ومتابعة أعمال المراكز في إتمام عمليات الشفط للمياه المتراكمه علي جانبي الطرق والأماكن المنخفظه جراء سقوط الأمطار منذ ليله أمس ما زالت مستمره حتى اليوم..

ومن جانبها فقد أكدت شركه مياه الشرب والصرف الصحي برئاسه اللواء شريف فارس على التعاون الكامل ما بين الشركة وجميع المراكز ومجالس المدن من خلال الدفع بسيارات الكسح والشفط إلى شتى المناطق بالمحافظه منذ أمس وحتي ساعه متأخره من اليوم..

وفي سياق متصل فقد أكدت جميع مراكز ومدن وقري المحافظة إتمام أعمال الصيانة والإصلاح لأعمده وكشافات الإناره نتيجه الأعطال التي أصابتها للسقوط الحاد للأمطار عليها..

يذكر أن محافظة الشرقية قد تعرضت لموجه سيئه وسقوط شديد للامطار علي مناطق متفرقه من المحافظه ليله أمس أعقبه تحسن للأحوال الجويه صباح اليوم.