قالت الفنانة الشابة ياسمين صبري، إنها أصيبت بالحمى، بعد عشر ساعات من الطيران.

وكتبت "صبري" في تدوينة عبر موقع تويتر، "بعد 10 ساعات من الطيران.. أصبت بالحمى".