بعد قرار تعيينه.. من هو وليام بار وزير العدل الأمريكي الجديد؟

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرارًا بتعيين وليام بار، وزيرًا للعدل، وذلك خلفًا لجيف سيشنز، والذي اعتاد ترامب على انتقاده بسبب خلاف حول التحقيق في التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات.

ووصف ترامب وليام بار، في حديث له أمام الصحفيين بالبيت الأبيض، بأنه "محامِ يحظي بدرجة عالية من الاحترام من الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء"، مضيفا أنه لم يعرقه إلا عندما بدء البحث عن مرشح للمصنب فكان خياره الأول.

وتستعرض "الوطن" في التقرير التالي أبرز المعلومات عن وليام بار وزير العدل الأمريكي الجديد:

- يبلغ من العمر 68 عاما، سيتولى مهمة التحقيق في التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأمريكية عام 2016.

- عمل في وكالة المخابرات المركزية أثناء دراسته الحقوق في جامعة جورج واشنطن.

- حصل بار درجة أكاديمية في الدراسات الصينية والإدارة الحكومية من جامعة كولومبيا، وكان قد عمل كاتبًا في محكمة الاستئناف في واشنطن ببداية مسيرته المهنية.

- كان عضوا في لجنة السياسات المحلية في عهد الرئيس رونالد ريغان.

- في عام 1989 عينه الرئيس بوش الأب مديرًا لمكتب الاستشارات الحقوقية التابع لوزارة العدل، ثم رقي لنائب المدعي العام.

- تولى منصب وزير العدل في عهد جورج بوش الأب في الفترة من 1991 حتى 1993.

- يشغل "بار" حاليًا منصب مستشار في شركة محاماة.