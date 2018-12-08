أحالت نيابة أمن الدولة العليا، الجمعة، 44 متهما للمحاكمة الجنائية باتهامات تتعلق بالانضمام لتنظيم "ولاية سيناء" وتولي قيادة خلايا عنقودية تابعة له والتخطيط لارتكاب جرائم إرهابية من بينها قتل عدد من أفراد الشرطة.

وتضمن أمر إحالة المتهمين للجنايات أنهم روجوا لتنظيم "داعش" الإرهابي وأن اثنين من المتهمين المحالين روجوا لأفكار التنظيم داخل حبسهم في سجن جمصة وخطط بعضهم لقتل الباحث إسلام بحيري.

وأشار أمر إحالة المتهمين إلى أن بعضهم مول التنظيم بأموال من أجل تنفيذ أعمالهم الإرهابية وأن أحدهم زود المتهمين بطائرة صغيرة مزودة بآلة تصوير لاستخدامها في أعمالهم الإرهابية.

ونسبت النيابة للمتهمين اتهامات تتعلق بالانضمام لجماعة إرهابية تعمل على قلب نظام الحكم وتعطيل العمل بالدستور والقانون والإعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.