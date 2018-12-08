مدير الكلية الحربية: لا وساطة أو محسوبية في الالتحاق بالكليات العسكرية

قال اللواء أركان حرب مقاتل جمال أبو إسماعيل، مدير الكلية الحربية، إن الكلية هي «مصنع الرجال وعرين الأبطال والقلب النابض لقواتنا المسلحة الباسلة».

وأضاف فى حوار لـ«الوطن» تنشره في عددها الصادر اليوم السبت، أن الكلية الحربية هى أهم دعائم بناء قواتنا المسلحة الباسلة ووطننا الغالى مصر، لذلك لا بد من اختيار أنسب العناصر الجديدة من الطلاب، طبقاً لمعايير محددة من مكتب التنسيق للقبول بالكليات والمعاهد العسكرية، مع ضرورة أن يستوفى الطالب الشروط المطلوبة بكفاءة عالية.

وتابع أنه لا أساس لأى شائعات مغرضة عن وجود «محسوبية أو وساطة» فى عملية الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية، ويجرى مراعاة اختبار الطلبة من كل فئات وطوائف المجتمع المصرى «مسلمين - مسيحيين»، من الصعيد ومن الوجه البحري، ومن كل المستويات الاجتماعية، وذلك لهدف واحد، وهو اختيار الأفضل.