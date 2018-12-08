محمد إمام ينشر صورة تجمعه بالفنانة التركية مريم أوزرلي: "سعيد بزيارتك"

نشر الفنان محمد إمام، مساء الجمعة، صورة تجمعه بالفنانة التركية مريم أوزرلي عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام".

وكتب إمام: "سعيد بزيارة صديقتي النجمة الجميلة مريم أوزرلي ليا أثناء تصوير فيلم لص بغداد".

"لص بغداد" بطولة محمد إمام، ياسمين رئيس، ومن تأليق تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.

وقال مؤلف العمل تامر إبراهيم لـ"الوطن"، إنه "عند كتابة العمل كنت أتمنى تقديم عمل بنفس نوعية مستوى الأفلام الأجنبية، واستعنت في الكتابة بالقراءة عن الكنوز التاريخية من خلال مراجع وكتب وأفلام وثائقية، والاستعانة بالتاريخ حتى يعطي مصداقية أكثر، وأمنيتي أن يحب الجميع التاريخ كمادة علمية".