إصابة إثنين وتهشم 3 سيارات إثر انفجار أسطوانة بوتجاز في عقار بشبرا

أصيب أثنين في الساعات الأولى من فجر اليوم، إثر انفجار أسطوانة بوتجاز في عقار بحي شبرا بالقاهرة، ما تسبب في تشهم ثلاث سيارة، دون وجود وفيات.

وقال اللواء محمد عقل رئيس حي شبرا، إن انفجار أسطوانة بوتجاز بمنزل رقم ٢٩ شارع الرافعي من شارع أحمد حلمي، وهو عبارة عن أرضي وأول وبه أسرتين، أسرة منهم كانت بالخارج وقت الانفجار، والثانية كانت بالطابق الأول، ما نجم عنه إصابة الزوج بإصابات بالغة، والزوجة بإصابات خفيفة، وتم نقلهما إلى مستشفى قصر العيني.

وأضاف رئيس حي شبرا في تصريحات صحفية أن الانفجار نجم عنه أيضًا تطاير بعض الحوائط وخصوصًا بالواجهة، مؤكدًا أنه تفقد موقع الحادث، وتم قطع المرافق ومعاينة المنازل المجاورة وتبين أنها صالحة ولم تضار، وتم إخلاء المنزل المضار ووضع حواجز لحين معاينة النيابة.