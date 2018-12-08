محمد الشرنوبي: جائرة "نجم العرب" مسؤولية كبيرة.. وأجهز البومي الجديد

أعرب الفنان محمد الشرنوبي عن سعادته البالغة بنجاح دوره في مسلسل "كأنه إمبارح"، الذي أهلّه للفوز بجائزة أفضل ممثل شاب من مهرجان نجم العرب بعد حصوله على أعلى الأصوات من بين كل المرشحين.

وأكد "الشرنوبي" في بيان له، أن الجائزة مسؤولية كبيرة لأنها تجعله أكثر تدقيقًا في اختياراته الفنية ودائم الحرص في المحافظة على الثقة الغالية من النقاد والجمهور.

يصور "الشرنوبي" مشاهده في فيلم "الممر" مع أحمد عز والمخرج شريف عرفة ويجهز لألبوم غنائي بعد نجاح أغنيته الأخيرة "النفسية " وتحقيقها أعلى مشاهدات على اليوتيوب وتصدرها تطبيق "انغامي".