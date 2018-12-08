مقتل 3 وحصار 10 في انهيار منجم ذهب بالسودان

قالت الشركة السودانية للموارد المعدنية في بيان مساء الجمعة، إن ثلاثة من عمال المناجم قتلوا وحوصر عشرة آخرون تحت الأرض، عندما انهار منجم للذهب كانوا يعملون به في شمال البلاد، بحسب رويترز.

وأضافت الشركة، أن 3 آخرين أصيبوا في الحادث الذي وقع مساء الخميس في قبقبة، وهي منطقة رئيسية لتعدين الذهب في ولاية نهر النيل حيث تنقب شركات مرخصة وأفراد عن المعدن النفيس.

وتعدين الذهب أحد الموارد الرئيسية للعملة الصعبة في البلاد، ويتم أغلبه بوسائل تقليدية وكثيرا ما يكون ذلك دون إجراءات سلامة كافية، بحسب "سكاي نيوز".

وتقول بيانات سودانية رسمية، إن إنتاج البلاد من الذهب في 2017 بلغ نحو 100 طن، وقالت الشركة التي تشرف على قطاع التعدين في السودان، إن فرق الإنقاذ تتواصل مع العمال المحاصرين الذين كانوا يعملون من تلقاء أنفسهم.

وقال البيان "هناك 10 عالقين داخل المنجم حتي كتابة هذا البيان وهم على قيد الحياة"، مضيفًا أن فرق إنقاذ تابعة للشركة وولاية نهر النيل تعمل على إنقاذهم.

وذكر البيان أن المصابين الثلاثة بحالة طيبة، وأضاف "تؤكد الشركة اهتمامها بجميع العاملين بقطاع التعدين وتوجه جميع الحفارين بمناطق التعدين بالبلاد باتباع إجراءات السلامة حفاظا على سلامتهم وأرواحهم".