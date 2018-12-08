"سيسكو": يجب استخدام التكنولوجيا لتطوير التعليم في العالم

قال تشاك روبنز، الرئيس التنفيذي لشركة سيسكو سيستمز الأمريكية، إن إصلاح التعليم لزامًا على جميع الدول، ويجب أن تستخدم التكنولوجيا لتطويره.

وأضاف خلال حوار خاص ببرنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال على شاشة "dmc"، أن التكنولوجيا تستخدم لمساعدة الطلاب للتعلم بكفاءة أكبر.

وتابع أن التكنولوجيا تستطيع أن تساعد في تقديم خبرات تعليمية في مناطق لا يمكن وصول التعليم لها.

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس، تشاك روبنز، الرئيس التنفيذي لشركة "سيسكو سيستمز" الأمريكية الرائدة في مجال تصنيع معدات الربط الشبكي، بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أعرب عن تقديره لنشاط شركة "سيسكو سيستمز" في مصر الداعم لمبادرات التحول الرقمي من خلال استثماراتها المتنوعة، وللجهود التي تقوم بها لبناء قدرات الكوادر الشابة المصرية عن طريق نقل الخبرات التكنولوجية، بما يتواكب مع استراتيجية الحكومة للتحول الرقمي وميكنة جميع خدماتها المقدمة للمواطنين، والتي من شأنها الارتقاء بتلك الخدمات وتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.