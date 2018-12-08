تقدم لك "الوطن" خدمة جديدة تضمن لك متابعة أبرز ما يبحث عنه المصريون الآن على موقع البحث الشهير "جوجل".

إليكم أبرز ما بحث عنه المصريون اليوم:

الدوري الإيطالي:

اعتلى نادي يوفنتوس قائمة اهتمامات المصريين بعدما حسم الديربي أمام إنتر وابتعد بالصدارة.

وتابع يوفنتوس، حامل اللقب في الأعوام السبعة الأخيرة، انطلاقته القوية بحسمه ديربي "إيطاليا" أمام غريمه وضيفه إنتر ميلان 1-صفر الجمعة على ملعب أليانز في تورينو في افتتاح وقمة المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويدين يوفنتوس بفوزه إلى مهاجمه الكرواتي ماريو ماندزوكيتش الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 66.

بالفيديو قطار يوفنتوس يعبر محطة إنتر بهدف «ماندزوكيتش»

بالفيديو ماندزوكيتش يتقدم بالهدف الأول ليوفنتوس أمام إنتر

إنتر الأخطر على مرمى يوفنتوس في شوط أول سلبي

الأهلي ضد طلائع الجيش:

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش في لمباراة المؤجلة من الأسبوع الـ 14 للدوري يوم الأحد المقبل.

ويحتل الأهلي المركز العاشر في جدول الدوري من 9 مباريات برصيد 18 نقطة، أما الطلائع فله 18 نقطة من 15 مباراة ويحتل المركز الثامن.