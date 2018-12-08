أحد العاملين بـ"LTC": قرار بيع القناة كان مفاجئا للجميع

قال أحد العاملين بقناة LTC، إن قرار بيع القناة كان مفاجئًا لجميع العاملين بها.

وأضاف أحد العاملين، الذي رفض ذكر اسمه، لـ"الوطن"، إن مالكة القناة عرضتها للبيع قبل عودة برنامج "صح النوم" الموقوف منذ أسبوعين.

وتابع أن مالكة القناة اجتمعت مع العاملين بالقناة ووعدتهم أنها ستنهي التراخيص الكاملة وتقنين الأوضاع ولن تبيع القناة وفاجأتهم بمنشور لها على "فيسبوك" ببيع القناة.

وأعلنت سميرة الدغيدي، مالكة قناة LTC، عن بيعها للقناة، وكتبت الدغيدي عبر حسابها على "فيسبوك": "تم بحمد الله بيع قناة LTC".

وأصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرارا بمنع بث قناة ltc لحين تقنين أوضاعها القانونية.

وصدر قرار منع البث بعد منح القناة المذكورة مهلة 15 يوما لتقنين أوضاعها، وتم مد المهلة لمدة 30 يوما أخرى انتهت في 20 نوفمبر الماضي.

كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد أصدر قرارا في 8 أكتوبر الماضي بمنح القناة مهلة أسبوعين لتقنين أوضاعها والانتهاء من إصدار التراخيص اللازمة لمزاولة البث الفضائي وفقا للقانون رقم 180 لسنة 2018 والذي ينص في مادته الأولى على أن "عدم الالتزام بمدة المهلة يعد منعا لمزاولة النشاط"، كما أصدر المجلس قرارا يوم 21 أكتوبر بمد المهلة الممنوحة للقناة لمدة شهر آخر.