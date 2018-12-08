قال تشاك روبنز، الرئيس التنفيذي لشركة سيسكو سيستمز الأمريكية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي حدثه في لقائهما عن أولوياته ورؤيته لمصر.

وأضاف خلال حوار خاص ببرنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال على شاشة "dmc"، أن الرئيس السيسي يرى أن التحديات المواجهة لمصر يمكن تخطيها بالتكنولوجيا.

وتابع أن لقاءه بالرئيس السيسي كان يكمن في بلورة استثمارات الشركة في أولويات الرئيس.

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس، تشاك روبنز، الرئيس التنفيذي لشركة "سيسكو سيستمز" الأمريكية الرائدة في مجال تصنيع معدات الربط الشبكي، بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أعرب عن تقديره لنشاط شركة "سيسكو سيستمز" في مصر الداعم لمبادرات التحول الرقمي من خلال استثماراتها المتنوعة، وللجهود التي تقوم بها لبناء قدرات الكوادر الشابة المصرية عن طريق نقل الخبرات التكنولوجية، بما يتواكب مع استراتيجية الحكومة للتحول الرقمي وميكنة جميع خدماتها المقدمة للمواطنين، والتي من شأنها الارتقاء بالخدمات وتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.