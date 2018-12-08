يستعد الاتحاد المصري للصيدلة "EPSF" بإطلاق مؤتمر خطوة على الطريق الـ11 "SOTW"، ومن المقرر أن يناقش المؤتمر موضوعات علمية ومهارات التواصل اللازمة لتكوين صيدلي ناجح ذو دور فعال ومؤثر في المجتمع، وذلك بداية من 26 يناير حتى 3 فبراير المقبل.

ويعقد المؤتمر لمدة 4 أيام، لضمان مشاركة جميع طلبة الصيدلة والذي سينطلق من جامعات مصر المختلفة، أما عن الجامعات المستضيفة للمؤتمر فأوضحت تسنيم عبدالباسط، المتحدث باسم الاتحاد بجامعة أسيوط، أن المشاركين هم "جامعة سوهاج، جامعة القاهرة، جامعة السادس من أكتوبر، جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، الجامعة المصرية البريطانية، الجامعة المصرية الروسية، جامعة المنصورة، جامعة دمنهور".

وأضافت أنه من المقرر أن تقدم جامعة سوهاج تغطية لمنطقة الصعيد وذلك 31 يناير حتى 3 فبراير المقبل.

يذكر أن الاتحاد المصري لطلبة كلية الصيدلة "Egyptian Pharmaceutical Students' Federation " تأسس عام 1982، وهو عبارة عن منظمة طلابية غير حكومية ولا تهدف للربح تضم بداخلها العديد من اللجان التى تتعدد انشطتها المختلفة ومن أهم إنجازاته دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية.