لقيت ربة منزل مصرعها بدائرة مركز جرجا في سوهاج، إثر سقوطها أرضًا من أعلى سطح منزلها، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى جرجا العام وأخطرت النيابة العامة.

تلقى اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة جرجا يفيد بورود إشارة من مستشفي جرجا العام بوصول "وفاء. م. غ"، 30 عامًا، ربة منزل، وتقيم بدائرة مركز جرجا، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالقدم اليمنى وكدمات متفرقة بالجسم وتم تحويلها لمستشفى سوهاج الجامعي، وتوفيت عقب وصولها.

بالانتقال والفحص وسؤال زوجها "أبو زيد.أ. ح"، 53 عامًا، عامل، ويقيم بالناحية ذاتها، قرر بأنه أثناء تواجد زوجته أعلى المنزل سقطت أرضًا مما نتج عنه إصابتها ووفاتها، وأضاف بأنها تعاني من مرض نفسي ونفى الشبهة الجنائية، بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية ولا توجد شبهة جنائية.

وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.