تنظم دار الأوبرا، اليوم السبت، حفلا فنيا لمركز تنمية المواهب في أقسام المقامات العربية والإنشاد الديني، علي مسرح دار أوبرا دمنهور.

يشارك في الحفل الطفلة وفاء عماد، الحائزة على المركز الأول للغناء بدولة أذربيجان، وكذا المركز الأول في مسابقة الدكتورة رتيبة الحفني للغناء التابعة لمهرجان الموسيقى العربية، فضلا عن مشاركتها في العديد من المهرجانات الدولية منها مهرجان البردة بأبوظبي، بالإضافة إلى مشاركة الطفل يوسف سامح الذى اشتهر بلقائه مؤخرًا مع الفنان أحمد حلمي كأبرز النجو الصغار في العالم العربي.

فضلا عن مشاركة مجموعة أخرى متميزة من أبناء مركز تنمية مواهب أوبرا دمنهور منهم: "منة هاني وعبدالرحمن مختار وكرما ومؤمن وبهار ورينادا وآلاء وحبيبة ومريم الرديني وهناء وإبراهيم ومنة الله ومحمد عماد".

ويتضمن برنامج الحفل باقة متنوعة من المقطوعات الموسيقية التراثية والموشحات والأغانى منها: "أحلف بسماها - طالما أشكو غرامي – حبيبى يا محمد – على رمش عيونها – عودت عيني – أهواك – توبة – عليك سلام الله – نبينا هدينا – سلو قلبي – القلب يعشق – صلى الله على طه – رقت عيناي – ليالى رسول الله – مدد يا نبي – الإمام الأعظم – من نورك يارب – صلينا الفجر فين – يا منى عيني – مولاي إني ببابك – المسك فاح".