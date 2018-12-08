تقرر فتح بوغاز رشيد ومينائي إدكو والمعدية بمحافظة البحيرة، اليوم، أمام حركة الملاحة والصيد، عقب تحسن الأحوال الجوية وانخفاض معدلات ارتفاع الأمواج عن الأيام السابقة، في ظل موجة الطقس السيئ التي تعرضت لها جميع المحافظات.

وشهدت مدن وقرى محافظة البحيرة، موجة من الطقس السيئ المصحوب بسقوط أمطار غزيرة، خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع الموجة التي تشهدها جميع المحافظات، ونتج عن ذلك غرق الشوارع وإغلاق المحلات التجارية وتوقف حركة الملاحة والصيد ببوغاز رشيد وميناء إدكو والمعدية، نظرا لارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية.

وشدد المحافظ اللواء هشام آمنة، على رفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار الغزيرة، عن طريق تفعيل إدارة الأزمة بكل مركز ومدينة بنطاق المحافظة، والإبلاغ الفوري لغرفة عمليات المحافظة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، لسرعة التدخل وحل المشكلة ورفع المياه من الشوارع أولا بأول.

وكانت غرفة العمليات بديوان عام المحافظة، تلقت عددا من شكاوى المواطنين، بوجود تجمعات لمياه الأمطار بالقرب من كوبري 45 بالطريق الدولي الساحلي، وكوبري إيتاي البارود وكوبري أبوحصيرة بمدينة دمنهور، وجرى الدفع بسيارات كسح من مجالس المدن التابعة وتمت إزالة الأمطار.