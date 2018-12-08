قال مراسل قناة "الحدث"، إنَّ مجموعات من "اليسار المتطرف" شاركت في التظاهرات الفرنسية اليوم الخميس.

وأكّد أنَّ المتظاهرون السلميون المشاركون باحتجاجات "السترات الصفراء" هم الأكثر عددًا اليوم.