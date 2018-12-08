منذ 34 دقيقة

منذ 34 دقيقة

أصدرت وزارة الصحة والسكان، القرار رقم 711 لسنة 2018، والخاص بإضافة 5 مواد ومستحضراتها أينما وجدت إلى جدول المخدرات.

وتضمن القرار، إضافة المواد إلى القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960.