نشرت الفنانة يسرا اللوزي، على حسابها الرسمي على موقع "إنسجرام" صورة تجمعها مع المخرج يوسف شاهين والفنانة يسرا قائلة: "أول يوم تصوير في فيلم (إسكندرية نيويورك) مع الاستاذ يوسف شاهين".

وأضافت "اللوزي" عبر حسابها الرسمي: "25 يناير 2003 احتفلنا بعيد ميلاد الاستاذ وبأول يوم تصوير.. كانت أيام حلوة".

جدير بالذكر أن فيلم "إسكندرية - نيويورك" من إخراج يوسف شاهين وأنتج عام 2004 كتابة يوسف شاهين وخالد يوسف، وهو الفيلم الرابع في سلسلة أفلام "شاهين" التي تناول فيها سيرته الذاتية وهي "إسكندرية ليه، حدوتة مصرية، إسكندرية كمان وكمان".