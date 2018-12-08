افتتح محمد سعفان، وزير القوى العاملة، فعاليات دورة قانون العمل والقوانين ذات الصلة في إطار مبادرة "مصر أمانة بين إيديك" بمحافظة السويس، التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع صندوق تمويل التدريب والتأهيل بالوزارة، ومديرية القوى العاملة بالمحافظة، وبالتنسيق مع 4 نقابات عمالية في أكاديمية النصر للبترول.

جاء ذلك، بحضور اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، والدكتور عبدالله رمضان نائب محافظ السويس، والكيمائي نبيل فهمي رئيس شركة النصر للبترول وحاتم جاد الرب وكيل وزارة القوى العاملة في السويس، ونواب البرلمان وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

وأوضح الوزير أن الندوة تستمر 3 أيام بمشاركة 51 شركة كثيفة العمالة بقطاعات الصناعات المعدنية والهندسية والكهربائية والغذائية والغزل والنسيج، ومصانع الأسمنت والمحاجر، وذلك لرفع الوعي لدى أطراف العملية الاجتماعية "العمال وأصحاب الأعمال والحكومة"، وتعريفهم بقانون العمل والقوانين ذات الصلة وتوافقها مع المعايير الدولية والدستور المصري، فضلا عن توعيتهم بالمخاطر والمشكلات التي تحيط بالوطن وتأثيرها على علاقات العمل وعجلة الإنتاج بهدف الارتقاء بالاستثمار البشري والمادي معا في جميع المجالات الإنتاجية والخدمية.

وأضاف أن الهدف من المبادرة وتلك الندوات هو التواصل مع أكبر قدر ممكن من العمال في أقل وقت، مشيرا إلى أنها تأتي في إطار استراتيجية الوزارة التي تهدف إلى حماية ورعاية القوى العاملة وتنمية الموارد البشرية من خلال توعية طرفي علاقات العمل بحقوقهم وواجباتهم، والمردود الإيجابي لذلك على زيادة الإنتاجية والقدرات التنافسية والتصديرية.

وأكد الوزير أهمية دور عمال مصر في تحقيق الإنجازات للبلاد، وتقدير القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسى لهم باعتبارهم طرفا رئيسيا في التنمية، مشيرا إلى أن مصر تواجه مؤامرات ومخططات من الداخل والخارج لتخريب البلاد.