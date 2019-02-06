قال الدكتور شريف فاروق النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، إن البنك وافق على تجديد بروتوكول التعاون مع نقابة الصحفيين لمنح أعضاء النقابة جميع أنواع التمويلات، لشراء سيارات وتمويلات إنتاجية بالتقسيط وتمويلات نقدية من خلال البنك على أن تقوم النقابة بتحويل بدل التكنولوجيا بالكامل لسداد قيمة القسط الشهري.

وفي السياق ذاته، جرت الموافقة على تجديد التعاون مع الشركة المصرية للغازات الطبيعية "جاسكو" نادي مستشاري قضايا الدولة، شركة الأقمار الصناعية "نايل سات"، شركة النصر للبترول، شركة جمسه للبترول، شركة سيناء للغاز وشركة بتروتريد.

وأضاف فاروق أن التمويل لكل الشركات والنقابات المتعاقدة مع البنك يمنح، وفق العائد المعمول بالبنك وقت تقديم طلب منح التمويل على أن يجرى تقديم خطاب معتمد من الجهة التابع لها طالب التمويل مع تحديد نوع التمويل المطلوب، موضحًا أن مدة التقسيط 84 شهرا كحد أقصى في التمويلات النقدية و90 شهرا في حالة تمويل شراء السيارة، بحسب الاتفاق في بنود العقد وفقا للتعاقدات المختلفة مع كل الشركات العاملة في مجالات البترول والعاز والبتروكيماويات.