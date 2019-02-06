تستضيف الفنانة لطيفة، غدًا الخميس، في أولى حلقات برنامجها الجديد "حكايات لطيفة"؛ الفنان وائل جسار، حيث تتبادل مع ضيفها غناء بعض أغانيه، ويغنيان معًا، لأول مرة "غريبة الناس"، كما يبادلها "جسار" الغناء بأغنية "إنت أحلى حاجه فيه".

كما يختتم الفنانان حلقة البرنامج الذي يذاع على قناتي "dmc"، و"أبو ظبي"، بغناء دويتو أسمهان وفريد الأطرش الشهير "إيدي في إيدك"، وذلك كواحد من الثنائيات الغنائية الشهيرة التي تم استدعائها من ذاكرة الغناء العربي وإعادة تقديمها في البرنامج.

"حكايات لطيفة"، برنامج موسيقي غنائي تستضيف فيه الفنانة لطيفة باقة من ألمع نجوم الغناء من مصر والعالم العربي، ويعد البرنامج نقلة نوعية في برامج المنوعات، وبرامج الغناء سواء من حيث تميز الشكل مع زخم و تنوع المضمون الفني والغنائي، ويمثل البرنامج حالة من المزج بين الحوار اللطيف المرح والغناء المتنوع لأشهر مطربي العالم العربي ومصر.