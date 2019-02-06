شهدت محافظ قنا حالة من الطقس غير المستقر، اليوم الأربعاء، حيث هطلت أمطار خفيفة في أنحاء المحافظة، صاحبه برودة في الجو وتزايد نشاط الرياح.

وحذرت إدارة مرور قنا، السائقين من الطقس وسقوط الأمطار على الطرق السريعة وخاصة الصحراوي الشرقي ناحية سلاسل البحر الأحمر التي عادة تشهد سقوط سيول، مطالبة بتوخي الحذر.

وجرى رفع حالة الاستعداد القصوى نظرا لسوء الأحوال الجوية فيما أعلنت محافظة قنا استمرار رفع حالة الاستعداد القصوى بالمحافظة وذلك طبقا لما جاء في تقرير هيئة الأرصاد الجوية بتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية والتي تستمر حتى الخميس الموافق 7 فبراير 2019.

وطالب اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، بتفعيل غرف العمليات بالمديريات الخدمية والوحدات المحلية تعمل على مدار الـ24 ساعة يوميا لتلقي أي بلاغات وجرى ربطها بشبكة اتصال بغرفة العمليات الرئيسية بمركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة.

ووجه محافظ قنا مسؤولي إدارة الأزمات بالتنسيق مع الحماية المدنية ورؤساء الوحدات المحلية والمديريات الخدمية بتجهيز كافة الإمكانيات المتاحة على أن تكون على استعداد تام في حالة حدوث أي طارئ.

كما وجه بالتنسيق الدائم مع المحافظات المجاورة وغلق الطرق فور الإبلاغ عن حدوث إخطار ناتجة عن عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بالتعاون مع مسئولي الطرق والكباري بالمحافظة للحفاظ على سلامة المواطنين.