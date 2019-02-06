شهدت عدة مناطق متفرقة بالقاهرة والجيزة وعدد من المحافظات، سقوط أمطار خفيفة على عدة مناطق، تزامنا مع حالة التقلبات الجوية والتحول في درجات الحرارة الذي متوقع أن تشهده الساعات المقبلة.

وبحسب الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بدءا من اليوم الأربعاء بنحو 11 درجة مئوية، مؤكدًا استمرار فرص سقوط الأمطار الغزيرة على كافة أنحاء البلاد، وتصل إلى حد السيول على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد، وذلك حتى يوم الجمعة المقبل.

وتنشر "الوطن" في التقرير التالي أحوال الطقس ومدى تأثر المحافظات به.

ففي محافظة القليوبية، اضطرت شركة الكهرباء إلى قطع التيار الكهربائي عن بعض المناطق، وتم رفع حالة الطوارئ القصوى في أرجاء المحافظة، بعد تعرضها صباح اليوم، لموجة من الطقس السيئ وسقوط الأمطار، الأمر الذي أدى إلى حدوث حالة من الارتباك الشديد في حركة المرور على الطرق.

أما محافظة كفر الشيخ، فقد أعلنت حالة الطوارئ القصوى، بعد أن شهدت المدن والقرى بالمحافظة، هطول أمطار ما بين خفيفة ومتوسطة، أدت إلى تجمع المياه في الشوارع العامة والجانبية.

وعلى عكس كفر الشيخ والقليوبية التي تكدست بالمياه، شهدت محافظة المنيا تساقط للثلوج المصحوبة بأصوات من الرعد والبرق اعقبها انخفاض في درجات الحرارة، الأر الذي اثر بشكل كبير على حركة الطرق السريعة.

وفي محافظة دمياط، تساقط أمطار شديدة أدت لتكدس وتجمع المياه في بعض المناطق، فلجأت الهيئة العامة للمرور بالمحافظة للدفع بسيارات لسحب المياه من مناطق تجمعها، بالإضافة لإغلاق بوغاز الصيد بمدينة عزبة البرج، وحتى الآن لم تعلن هيئة ميناء دمياط، عن توقف حركة الملاحة البحرية، ويسير العمل بالميناء وفق المعدلات الطبيعية.

وبنحو 16 درجة مئوية، استقبلت محافظة الشرقية التقلبات المناخية، بموجة تقلبات في الطقس، شملت وجود أمطار مصاحبة للسحب والبرودة، وانخفاض في درجات الحرارة، ما أدى إلى نشر الدوريات المرورية على الطرق السريعة، وداخل مدينة الزقازيق لتسير حركة المرور، والتأكيد على المواطنين بضرورة توخي الحذر.

ورغم أن محافظة الإسكندرية شهدت أمس، طقس شيء على كافة المدن والمناطق، ما أثر على حركة السفن بالميناء وتوقفت الحركة لساعات لحين هدوء الرياح، إلا أن اليوم هيئة ميناء الاسكندرية، قررت استئناف التحركات داخل الميناء، بعد تحسن الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج، كما تواصل هيئة الميناء في حركة الشحن والتفريغ بمينائي الإسكندرية والدخيلة على كافة الأرصفة بشكل طبيعي.

ونتيجة للطقس السيئ، أعلنت محافظة الاقصر اليوم، إلغاء رحلات البالون الطائر بسبب انتشار الشبورة وضعف الرؤية في سماء الأقصر مزامنة مع سوء الأحوال الجوية، بالإضافة إلى توقف حركتي الوصول والسفر بمطار الأقصر الدولي، رغم استمرار حركة السياح وزيارتهم إلى المعابد.

وعلى خطى الشرقية في درجة الحرارة "16" استقبلت محافظة الدقهلية موجة الطقس، بموجة من الصقيع تجلت في رياح بادرة محملة بالأتربة، فضلا عن سقوط بعض الامطار في بعض المناطق.

وتواصل محافظة البحيرة إعلان حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الوحدات المحلية وجميع الأجهزة التنفيذية المختصة للتعامل مع مشاكل المواطنين الناجمة عن سوء حالة الطقس وسقوط الأمطار.

كما شهدت محافظة المنوفية، هطول أمطار غزيرة على قرى ومدن المحافظة، ما أثر على الحركة العامة للنقل والمواصلات، وأدى إلى ارتباك مروري، حيث كثفت مديرية أمن المنوفية بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور حملاتها المكثفة على الطرق السريعة وانتشرت اللجان بكثافة لتوعية السائقين بتهدئة السرعة.

وفي محافظة الغربية، تسببت موجة الطقس السيئ في توقف حركة النقل النهري بين مدينة زفتي بمحافظة الغربية ومدينة ميت غمر بجارتها الدقهلية، نتيجة للطقس السيئ وسقوط الأمطار الذي أدى إلى ارتباط شديد في حركة المرور على الطرق العامة كذلك.

وشهدت محافظة جنوب سيناء، في ساعات الصباح الأولى، هطول أمطار خفيفة ورياح وغيوم على مدن المحافظة، حيث تعرضت جميع المدن لانخفاض في درجة الحرارة، مع رياح محملة بالرمال، ما أدى إلى إعلان مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة حالة الطوارئ القصوى.

ونتيجة لشدة الرياح المصحوبة بالأتربة، تأثرت الرؤية بمحافظة الفيوم على الطرق السريعة، بالإضافة لتساقط الامطار الغزيرة على عدة مدن وقرى بالمحافظة.

وتسببت موجة الطقس السيئ، في وقوع حادث مروع على طريق اسيوط القاهرة، أصيب 6 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة في الجسد اثر تصادم سيارتين ميكروباص وسيارة نقل، بسبب حالة الطقس السيء التي تشهدها البلاد والرياح المحملة بالرمال والأتربة، ما تسبب في حجب الرؤية والتأثير على الحركة المرورية وخاصة بالطرق الصحراوية والسريعة، فضُلا عن اعلان ديوان عام محافظة أسيوط حالة الطوارئ القصوى.