قال عادل حسن، رئيس شركة صرف صحي القاهرة، إنَّه تم توزيع المعدات والشفاطات بمختلف شوارع القاهرة، منذ مساء أمس، لافتًا إلى أنَّه لم يتم رصد أي تجمعات مياه حتى الآن.

وأضاف رئيس شركة الصرف، أنه تم توزيع نحو 85 معدة ما بين شفاط وشفاط نافوري و5 بدالات، وخاصة في مطالع ومنازل الكباري بمحافظة القاهرة، لافتا إلى أن كل القيادات بالشركة متواجدة منذ الساعة السادسة صباح اليوم بمختلف الشوارع، فضلا عن أن هناك غرفة عمليات على مدار الساعة لتلقي أي شكاوى وحلها ومتابعتها في أي وقت.

وأوضح "حسن"، أن هناك تنسيق بين الشركة وغرف طوارىء المحافظة والمرور، وذلك لسرعة توجيه المعدات في أي مكان يتم رصد تجمعات مياه به، مشيرا إلى أن الخط الساخن 175 يعمل على مدار الساعة لتلقي أي شكاوى خاصة بتجمعات مياه.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أكدت أن البلاد تشهد حاليا انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 10 و11 درجة على أغلب الأنحاء، لافتة إلى أنه بداية من اليوم هناك فرص لسقوط الأمطار الغزيرة والرعدية أحيانا على أغلب الأنحاء قد تصل لحد السيول على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء ومنطقة خليج السويس.

وأوضحت الهيئة، أن الأمطار تكون غزيرة ورعدية على القاهرة والوجه البحري اليوم الأربعاء، وتخف حدتها بداية من غد الخميس لتكون متوسطة الشدة على أن تنحصر فرص سقوط الأمطار يوم الجمعة على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري وجنوب البلاد.