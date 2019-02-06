قال المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، إنه تم الدفع بسيارات شفط المياه والمعدات المتواجدة بـ12 فرعا تابعة للشركة للانتشار بمختلف مناطق تجمعات مياه الامطار بمختلف أنحاء المحافظة، مؤكدًا التعامل الفوري والسريع مع مناطق تجمعات المياه للحفاظ على السيولة المرورية بالمحافظة.

وأضاف "مجاهد"، أنه يتم التمركز بالقرب من الأنفاق ومطالع ومنازل الكباري بالمحافظة للحفاظ على حركة المواطنين، موضحا أن الشركة تستقبل أي شكوى في أي منطقة بالمحافظة ويتم توجيه السيارات إليها، لافتا إلى أنه يتم التنسيق الكامل مع هيئة الأرصاد لمعرفة توقيت سقوط الأمطار والاستعداد التام لها.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أكدت أن البلاد تشهد حاليا انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 10 و11 درجة على أغلب الأنحاء، لافتة إلى أنه بداية من اليوم هناك فرص لسقوط الأمطار الغزيرة والرعدية أحيانا على أغلب الأنحاء قد تصل لحد السيول على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء ومنطقة خليج السويس.

وأوضحت الهيئة، أن الأمطار تكون غزيرة ورعدية على القاهرة والوجه البحري اليوم الأربعاء، وتخف حدتها بداية من غد الخميس لتكون متوسطة الشدة على أن تنحصر فرص سقوط الأمطار يوم الجمعة على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري وجنوب البلاد.