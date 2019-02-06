بدأ حزب مستقبل وطن في المنيا، اليوم الأربعاء، أولى تدريبات إدارة الحملات الانتخابية والتسويق السياسي بجميع مراكز المحافظة بحضور مجموعة من القيادات التنظيمية للحزب بالمحافظة والمراكز، تنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس الحزب.

يستهدف البرنامج التدريبي الذي يستمر لمدة 3 أيام، تدريب 550 شابا وشابة من الكوادر السياسية من أبناء الحزب ومن خارجه، على كيفية إدارة الحملات الانتخابية من خلال التسويق السياسي والحشد الانتخابي، لإعداد كوادر سياسية تستطيع إدارة العملية الانتخابية استعدادا لخوض أية انتخابات مقبلة سواء كانت مجالس شعبية محلية أو برلمانية.

أكد النائب علاء السبيعي أمين الحزب بالمحافظة، على أهمية التدريب والتثقيف السياسي للكوادر الحزبية، وذلك لخلق كوادر تستطيع المشاركة في أية استحقاقات انتخابية، مشيرا إلى ضرورة اهتمام الحزب بالجانب السياسي من خلال التدريب والتثقيف بجانب دوره الاجتماعي والتنموي.

وقال وليد عبد القوي أمين التنظيم، إن البرنامج التدريبي يشمل مشاركة شباب من كافة مراكز المحافظة، بالتعاون بين أمانات: التنظيم، التقييم والمتابعة، المجالس المحلية، الشباب، العمل الجماهيري، العلاقات العامة، الشؤون البرلمانية، وأمانة القطاعات، بمشاركة أساتذة ومدرسين متخصصين في إدارة الحملات الانتخابية، لتدريب المشاركين من خلال تقديم مادة علمية وشرح كيفية إدارة الحملات الانتخابية والتسويق السياسي.

وأضاف أن جميع الإجراءات التنظيمية المتعلقة بتنفيذ التدريب تمت على أكمل وجه وهناك غرفة عمليات للمتابعة المستمرة ولتذليل كافة العقبات التي قد تواجه المدربين أو المتدربين.

وقالت الدكتورة نجاح التلاوي أمينة التثقيف والتدريب بالمحافظة، إن جلسات البرنامج شهدت التركيز على عناصر الحملة الانتخابية، وكيفية التخطيط للحملة وإعداد برنامج انتخابي، والموارد الخاصة بالحملة الانتخابية، ومهارات التعامل مع وسائل الإعلام والجمهور والتسويق السياسي والحشد الانتخابي.