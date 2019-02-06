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"الوزراء" يوافق علي مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى

"الوزراء" يوافق علي مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى

«الإفتاء» تبدأ جولة إفريقية تزامنا مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي

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وفد «الاتصالات» يزور جامعة الأزهر.. والمحرصاوي: نسعى لنصبح جامعة ذكية

وفد «الاتصالات» يزور جامعة الأزهر.. والمحرصاوي: نسعى لنصبح جامعة ذكية

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"صحة الشرقية" ترفع حالة الاستعداد لمواجهة التقلبات الجوية

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