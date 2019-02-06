إلتقى اليوم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام بمجموعة من الطلاب أعضاء المكتب التنفيذى للمدرسة الرسمية المتميزة والمتكاملة للغات بشبين الكوم والمشاركين فى مبادرة غرس القيم وروح القيادة وبناء الشخصية تحت عنوان " نحن قادة الغد 2030 " يأتى ذلك فى إطار حرص محافظ المنوفية على الإهتمام بتنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ، بحضور الأستاذة نهى محمد الدقن مسئول الإتحاد بالمدرسة والدكتورة رانيا عجلان المستشار التدريبى بأكاديمية ريدفى وممثل أولياء الأمور بالمبادرة.

فى بداية اللقاء إستمع محافظ المنوفية من الطلاب عن طبيعة عمل المبادرة وأهدفها وكافة الأنشطة وورش العمل التى قاموا بها ومنها ( ورش عمل كتابة وعمل لافتات ومطويات – فاعليات الطابور مع الطلبة الجدد وتوزيع الأدوار والمهام – عمل ندوات لشرح كيفية العمل بالمبادرة – عمل ورش مع سفراء الحوار لتدريبهم على أسلوب المناقشة والحوار - عمل زيارات ميدانية لمؤسسات دار الإيواء ومؤسسة تربية البنات )، فيما أكدت الدكتورة رانيا عجلان على أن تلك المبادرة تأتى ضمن المسابقات الدورية التى ينظمها الإتحاد العام للطلاب بوزارة التربية والتعليم ، مشيرة إلى أن المدرسة الرسمية والمتميزة والمتكاملة للغات بشبين الكوم قد حصلت على المركز الأول على مستوى المحافظة فى تطبيق مبادرة نحن قادة الغد 2030 للمرحلة الإعدادية وتم تصعيد المدرسة للمنافسة على مستوى الجمهورية.

هذا وقد أجرى الطلاب حواراً مفتوحاً مع محافظ المنوفية حول دور القيادة والقيم المجتمعية والسمات الجوهرية التى يتصف بها القادة الأكفاء وقام المحافظ بالرد على جميع إستفساراتهم ، مؤكداً لهم على أن تطبيق القانون من أهم مرتكزات العمل الإدارى بالدولة والمتابعة الدورية والمستمرة من أساسيات النجاح.

وفي نهاية اللقاء أعرب محافظ المنوفية عن سعادتة وفخرة بهذه النماذج المشرفة التي تمثل المحافظة في جميع المستويات والمحافل، مبدياً دعمة الكامل لكافة المواهب من الطلاب بإعتبارهم ثروة قومية يجب علينا إستثمارها والعمل علي إعداد جيل قادر علي القيادة يضع نصب عينة مصلحة الوطن، هذا وقد وجه محافظ المنوفية بتوفير وسيلة نقل للطلاب ذهاباً وعودة للمشاركة في المسابقة علي مستوي الجمهورية، كما حرص المحافظ على إلتقاط بعض الصور التذكارية مع الطلاب تشجيعاً وتحفيزاً لهم .

يذكر أن مبادرة " نحن قادة الغد 2030" لطلاب المرحلة الإعدادية تقوم على محورين رئيسين الأول بناء جيل من القادة الأكفاء القادرين على قيادة مجتمعهم فى المستقبل والثانى تفعيل الدور القيادى فى المجتمع المحلى.