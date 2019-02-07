قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم، إن الوزارة تحتاج إلى معلمين بـ290 إدارة تعليمية سواء بالتعليم العام أو الفني.

وأضاف عمر، في مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة "mbc مصر"، أن عدد المعلمين الذين تحتاجهم الوزارة يتراوح ما بين 65 إلى 70 ألف معلم، مشيرا إلى أن هناك شروط معينة حيث لابد أن يكون تربويا ومن أبناء الإدارة التعليمية المتقدم لها.

وتابع أن صافي المكافأة 1000 جنيه، وسيعمل حوالي 17 حصة دراسية باليوم، مشيرا إلى أن الموازنة محدودة و"الفلوس دي من تنمية الموارد الذاتية للوزارة عشان نعالج بها العجز الكبير الموجود بالمدراس ودي الفلوس اللي نقدر نوفرها في الوقت الحالي".

واستطرد أن العقد الحالي غير قابل للتجديد ويستمر لمدة فصل دراسي واحد.