"التنظيم والإدارة": لدينا كثير من البرامج لرفع كفاءة موظفي الدولة

قال الدكتور صالح الشيخ رئيس جهاز التنظيم والإدارة، إن الجهاز لديه الكثير من البرامج التدريبية حتى تساعد العاملين بالجهاز الإداري بالدولة على تقديم خدمات بشكل أفضل.

وأضاف الشيخ، خلال استضافته ببرنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال على شاشة "dmc"، أن كل البرامج التدريبية للعاملين تنتهي باختبارات ولا بد من الحصول على درجة وليس مجرد المشاركة فقط.

وتابع أن الجهاز درس أغلب تجارب الإصلاح الإداري بالدول المختلفة للاستفادة منها، مشيرا إلى أن التجربة المصرية في الإصلاح الإداري تعتمد في الأساس على ألا يضار موظف رغم أن كل تجارب دول العالم اعتمدت على التخلص من العمالة الزائدة.