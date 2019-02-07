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العالم يترقب كلاسيكو «رد الاعتبار»

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"التنظيم والإدارة": المتعاقدون على الصناديق الخاصة لن يُثبتوا

"التنظيم والإدارة": المتعاقدون على الصناديق الخاصة لن يُثبتوا

شهيرة تظهر من جديد بدون حجاب في عيد ميلاد فاروق الفيشاوي

شهيرة تظهر من جديد بدون حجاب في عيد ميلاد فاروق الفيشاوي

رئيس "التنظيم والإدارة": تثبيت كل المتعاقدين قبل أبريل 2012

رئيس "التنظيم والإدارة": تثبيت كل المتعاقدين قبل أبريل 2012

رئيس المركزي للتنظيم والإدارة: وقوع تجاوزات في التعاقدات بعد 2011

رئيس المركزي للتنظيم والإدارة: وقوع تجاوزات في التعاقدات بعد 2011

"التنظيم والإدارة": لدينا كثير من البرامج لرفع كفاءة موظفي الدولة

"التنظيم والإدارة": لدينا كثير من البرامج لرفع كفاءة موظفي الدولة

بـ"6 لاعبين وهدف".. سيطرة "برازيلية" على الكلاسيكو "الإسباني"

بـ"6 لاعبين وهدف".. سيطرة "برازيلية" على الكلاسيكو "الإسباني"

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منشد وقارئ.. "عطية" كفيف برع على مسرح "الشباب": "حلمي ميكرفون الإذاعة"

منشد وقارئ.. "عطية" كفيف برع على مسرح "الشباب": "حلمي ميكرفون الإذاعة"

غرفتان وطرقة وحمام.. "الوطن" في منزل "الابن المحتجز 10 سنوات" بالغربية

غرفتان وطرقة وحمام.. "الوطن" في منزل "الابن المحتجز 10 سنوات" بالغربية

وزيرة الصحة في حوار لـ«الوطن»: إطلاق «التأمين الشامل» 30 يونيو المقبل في بورسعيد

مواطنون عن إصدار كارت سفر مجاني لمرضى الأورام بالقطارات: "شكرا لدعمكم"

مواطنون عن إصدار كارت سفر مجاني لمرضى الأورام بالقطارات: "شكرا لدعمكم"

بعد موافقة «الوزراء».. تفاصيل «الإعلان 11» لمشروع الإسكان الاجتماعي

بعد موافقة «الوزراء».. تفاصيل «الإعلان 11» لمشروع الإسكان الاجتماعي

6 قنوات مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد وبرشلونة.. تعرف على ترددها

6 قنوات مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد وبرشلونة.. تعرف على ترددها

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