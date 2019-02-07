رئيس "التنظيم والإدارة": تثبيت كل المتعاقدين قبل أبريل 2012

قال صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن هناك متعاقدين على الباب الأول والثاني والرابع والسادس والصناديق الخاصة وذلك قبل صدور قانون حظر التعاقدات الوظيفية.

وأضاف الشيخ، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، أنه يتم تثبيت هؤلاء بطريقة مختلفة حيث يتم تثبيت أي موظف على الباب الأول بعد مرور 3 سنوات ويتم تثبيت موظفي الباب الثاني والرابع والسادس يتم تعديل شكله الوظيفي ونقله على بند 2 أجور موسمية ويبقى فيه لمدة 6 شهور ثم يتم تثبيته.

ولفت رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى أن المتعاقدين على الحسابات الخاصة يجب مرور 3 سنوات على عملهم ثم يتم تعديل شكله الوظيفي وبعد 6 شهور يتم تثبيته على فصل مستقل في درجة شخصية.

وأوضح الشيخ أن أي موظف تم تعيينه بالعقد قبل 30 أبريل 2012 يتم تثبيته، مشيرًا إلى أن الحكومة قامت بتثبيت 500 ألف متعاقد على الموازنة العامة للدولة.