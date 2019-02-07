شهيرة تظهر من جديد بدون حجاب في عيد ميلاد فاروق الفيشاوي

ظهرت من جديد الفنانة شهيرة بدون حجاب بعد أن خلعته في عيد ميلاد الفنان الكبير فاروق الفيشاوي الذي حضره عدد كبير من نجوم الفن، بينهم إلهام شاهين ونرمين الفقي ولبلبة.

وتظهر شهيرة في عيد الميلاد وهي ترتدي على رأسها "كاب" وشعرها مضفر ومنسدل منه.