أصدر مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، 10 قرارات بشأن تخصيص قطع أراضٍ من أملاك الدولة لإقامة مشروعات تنموية.

ونشرت الجريدة الرسمية القرارات على النحو التالي:

1- تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 532 م2 بالقطعة رقم 291 ضمن "مشروع 279" شؤون بناحية المعصرة في مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية بالمجان، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لإقامة لوحة توزيع كهرباء عليها.

2- تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 10 أفدنة، الواقعة بحوض النوبارية نمرة 11 بقسم خامس زهور الأمراء في مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة بالمجان، لصالح الهيئة القومية لمياء الشرب والصرف الصحي، المقام عليها محطة مياه الشرب ناحية العباسي بالوفائية.

3- تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 8 قراريط -تبرع المواطــن نبيل رجب محمد داود- بحوض الحلفاية نمرة 1 بمركز دمنهور في محافظة البحيرة، بالمجان، لصالح الأزهر الشريف لإقامة معهد ديني أزهري ثانوي عليها.

4- تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 10 قراريط -تبرع المواطــن جودة سيد عبدالجواد بحوض الجزيرة رقم 3 في عزبة عبدالعليم إبراهيم بزمام ناحية منشأة طنطاوي في مركز سنورس بمحافظة الفيوم، بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم بالفيوم، لإقامة مدرسة تعليم أساسي عليها.

5- تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 15 قيراطـًا -تبرع المواطــنة نفيسة أحمد عبدالحفيظ عليوة- ضمن القطعة رقم 3 بحوض جباس الشرقي نمرة 49 قسم أول بزمام ناحية سنهور القبلية في مركز سنورس بمحافظة الفيوم بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليـم بالفيوم لإقامة مدرسة تعليم أساسي.

6- تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 244.40م2 بناحية قليوب في مركز ومدينة قليوب بمحافظة القليوبية بالمجان لصالح الهيئة العامة لقصور الثقافة لإقامة قصر ثقافة عليها، على أن يتم تنفيذ المشروع خلال 3 سنوات من تاريخ استلام الموقع وإلا يُلغى التخصيص وتُسحب الأرض.

7- تخصص قطعة أرض مــن أملاك الدولة الخاصة بمساحة 90م2 بناحية منطــي بمركز ومدينة قليوب في محافظة القليوبية بالمجان، لصالح الهيئة العامة للبريد، لإقامة مكتب بريد عليها، وفقـًا للحود والأبعـاد المبينة بالرسم الكروكي المرفـق، على أن يتم تنفيذ المشروع خلال 3 سنوات من تاريخ استلام الموقع وإلا يُلغى التخصيص وتُسحب الأرض.

8- تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 50م * 80م بمنطقة أبو الجلود في قرية العقايلة بمركز بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، بالمجان، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لإقامة محطــة تحلية مياه ممولة من المنحة الأمريكية.

9- تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 8 قراريط -تبرع المواطن خيري جابر عبدالرحيم أحمد- بناحية الشرقي سمهود - عزبة موسى باشا بمركز أبو تشت بمحافظة قنا، بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم بقنا، لإقامة مدرسة تعليم أساسي.

10- تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 2000 م2 (40م *50م) بناحية ترعة الحفرية بالبراجيل في محافظة الجيزة، بالمجان، لصالح شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، لإقامة خزان مياه شرب ومحطة رفع لتحسين الضغط عليها.