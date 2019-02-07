تقدم النائب محمد فؤاد، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بشأن مشكلات المدارس المصرية اليابانية.

وقال "فؤاد"، في نص طلب الإحاطة اليوم، إنَّ هناك عدة مشكلات تخص سير العمل داخل المدارس المصرية اليابانية خاصة في فرع حدائق أكتوبر ومن ضمن هذه المشكلات تأخر بدء موعد الدراسة بسبب تأجيلها، ما استدعى أولياء الأمور لتسجيل أبنائهم في مدارس أخرى، ما ترتب عليه خسارتهم لما يقرب من 50% من قيمة المصروفات التي سددت بالمدارس الأخرى، بسبب سحب ملفات أبنائهم لعودتهم للمدارس المصرية اليابانية بعد الإعلان عن تشغيلها.

وأضاف النائب، أنَّ الأنشطة المتفق عليها والمسدد مصاريفها بالمدرسة المصرية اليابانية لم تتوفر على الرغم من العلم بتوفير أولياء الأمور لمستلزمات هذه الأنشطة على نفقاتهم الخاصة وسداد مصروفات هذه الأنشطة.

وأوضح البرلماني، أن وجبات الإعاشة المتفق عليها والمسدد مصروفاتها لم تتوفر، لافتًا إلي أنه لم يتوفر أيضًا نظام التواصل الحديث المتفق عليه من جانب أولياء الأمور والمسدد مصاريفه.

وأشار "فؤاد"، إلى أن مستوي الطلبة التعليمي تدني نتيجة لإنهاء تعاقد عديد من المدرسين المدربين وخاصة المدربين علي نظام التوكاتسو وهو أكثر ما يميز المدارس اليابانية عن نظيرتها الأخرى.

واستطرد عضو مجلس النواب، أن هناك عددا من المدارس المصرية اليابانية الأخرى قدمت خصومات وإعفاءات بسبب عدم توافر هذه الخدمات التي تعد من شروط التعليم داخل نظام المدارس المصرية اليابانية، ما يشير لوجود أزمة في الرقابة والمتابعة على هذه المدارس من جانب وزارة التربية والتعليم.