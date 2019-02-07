توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الجمعة، طقس معتدل شمالا حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد.

كما توقع الخبراء، أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، تمتد إلى مناطق من الوجه البحري قد تصل إلى القاهرة، وعلى مدينتي حلايب وشلاتين والرياح، أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على سيناء والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وتكون حالة البحر الأحمر مضطربة، وارتفاع الموج فيه يتراوح بين مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة بالقاهرة، فالعظمى هي 19 درجة والصغرى 11، الإسكندرية 18 درجة والصغرى 7 درجات، مطروح العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجات، شرم الشيخ العظمى 22 والصغرى 19.

الغردقه العظمى 23 والصغرى 16، الأقصر العظمى 21 والصغرى 17، أسوان 23 والصغرى 14 درجة.