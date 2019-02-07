تصدر محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، حكمها في إعادة محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، و10 من المسؤولين والموظفين بالوزارة لاتهامهم بالاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، في قضية "فساد الداخلية".

يصدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وبسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، قضت في جلسة 15 أبريل 2017، بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلي وآخرين، في قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية، والإضرار العمدي بالمال العام، وقضت أيضا بالسجن المشدد 5 سنوات على 6 متهمين، والمشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين، وانقضت دعوى متهمين لوفاتهما، كما قضت المحكمة بإلزام حبيب إبراهيم العادلي، ونبيل سليمان وسمير عبدالقادر، برد 195 مليونا و936 ألف جنيه وتغريمهم، 195 مليونا و936 ألف جنيه.

وألغت محكمة النقض في يناير الماضي الحكم، وقضت بإعادة محاكمته في القضية أمام دائرة أخرى غير التي أصدرت الحكم.