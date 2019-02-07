أصدر مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، القرارين رقم 48 و49 لسنة 2019 باعتبار مشروعي منطقتي هضبة أسيوط وفيشا الصغرى من أعمال المنفعة العامة.
ونشرت الجريدة الرسمية القرارين على النحو التالي:
1- يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع استكمال تنفيذ مشروع إنشاء طريق هضبة أسيوط الغربية بمحافظة أسيوط، الصادر به قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 2018 المشار إليه.
2- يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحي بناحية فيشا الصغري بمركز الباجور بمحافظة المنوفية، والواقعة بحوض التلواني رقم 12 بمسطح 625 م2.