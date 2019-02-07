منذ 34 دقيقة

منذ 34 دقيقة

أصدر مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، القرارين رقم 48 و49 لسنة 2019 باعتبار مشروعي منطقتي هضبة أسيوط وفيشا الصغرى من أعمال المنفعة العامة.

ونشرت الجريدة الرسمية القرارين على النحو التالي:

1- يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع استكمال تنفيذ مشروع إنشاء طريق هضبة أسيوط الغربية بمحافظة أسيوط، الصادر به قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 2018 المشار إليه.

2- يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحي بناحية فيشا الصغري بمركز الباجور بمحافظة المنوفية، والواقعة بحوض التلواني رقم 12 بمسطح 625 م2.