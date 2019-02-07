"زراعة البحيرة" تبحث سد العجز في الأسمدة الزراعية

ناقشت اللجنة التنسيقية للأسمدة بمديرية الزراعة بالبحيرة، برئاسة المهندس محمد الزواوي وكيل الوزارة، اليوم، موقف نقص الأسمدة واحتياجات الإدارات الزراعية على مستوى المحافظة، وذلك خلال اجتماع موسع.

واستعرض الاجتماع خطة الأسمدة خلال شهرى يناير وفبراير الجاري، وخطة الجمعية العامة بخصوص الكميات المخصصة لمحافظة البحيرة، وتلاحظ وجود عجز في الأسمدة خاصة النترات.

ووجه وكيل الوزارة، بضرورة مخاطبة الجمعية العامة لتوفير حصة إضافية خلال شهر فبراير لسد العجز في الجمعيات الزراعية، وتكليف الجمعية المركزية بمتابعة ذلك، مع تكليف إدارة التعاون الزراعي بحصر احتياجات الجمعيات المحلية وخاصة الجمعيات التي رصيدها صفر، ومخاطبة الجمعية المركزية لتوفير الحصة حسب الخطاب الموجه من التعاون.

وبحث مسؤولو لجنة الأسمدة خلال الاجتماع طلب جمعية الشماسمة برشيد، بشأن وجود أسمدة متوفرة في الجمعية، والمطالبة بصرف حصة البساتين كاملة.

وقررت اللجنة أن يتم استكمال صرف حصة الأسمدة الآزوتية بنسبة 100% (للبساتيـن) وذلك بعد استكمال صرف كامل المقررات السمادية للمحاصيل الحقلية للموسم الشتوى 2018 /2019 وطبقا للضوابط المنظمة للصرف.

كما قررت اللجنة مخاطبة اللجنة التنسيقية بالوزارة للسماح بصرف الأسمدة للموسم الصيفى لزراعات البطاطس بعد المعاينة الفعلية على الطبيعة.