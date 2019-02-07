"تضامن دمياط" تتدخل لنقل مسنة لدار المشردين في الدقهلية

تدخلت مديرية التضامن في دمياط برئاسة حسام عبد الغفار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بدمياط، لمتابعة حالة سيدة مٌسنة مشردة بالشارع وبحاجة للرعاية فتم نقلها لإحدى المستشفيات لرعايتها وجرى توفير إقامة للسيدة في دار رعاية المشردين بنبروه.

ونقل مجدي شاهين من فريق عمل المديرية، الحالة من المستشفى التخصصي بدمياط إلى دار الرعاية المذكورة سالفا وذلك بالتعاون مع جمعية منار السبيل بالسنانية، ولكن تم الرفض الشديد من قٍبل الحالة إقامتها بالدار وأفادت بأنها تستقل غرفة في قرية السنانية ومن خلال ذلك وبالتواصل مع المجتمع المدني بقرية السنانية تم التوصل لعنوان سكنها وإمدادها بمستلزمات الحياة الأساسية من مأكل ومشرب وتوفير كرسي متحرك ليساعدها على التنقل والحركة والاطمئنان على وصولها بسلام.

ووجه حافظ موسى مدير الإدارة الإجتماعية بكفر سعد، ببحث ثلاث حالات أشد احتياجا بقرى "المحمدية والإبراهيمية القبلية" وعليه ذهب إلى الأماكن المشار إليها وجرى تقديم اللازم من توزيع أغطية ومواد غذائية.

كما جرى التواصل مع الجمعيات الأهلية كشريكة للتنمية لتسقيف الغرف وذلك من الدور المجتمعي الذي تتبناه الجمعيات في تنمية المجتمع والنهوض به.