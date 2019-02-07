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نشطاء حقوق الإنسان.. «اللى يجاور الخواجة يقبض»

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"تعليم جنوب سيناء": التقديم لوظائف مٌعلم مساعد عبر موقع الوزارة

"تعليم جنوب سيناء": التقديم لوظائف مٌعلم مساعد عبر موقع الوزارة

فتح باب التقدم بطلب تقسيط المديونيات المُستحقة على المشتركين بالمدن الجديدة

فتح باب التقدم بطلب تقسيط المديونيات المُستحقة على المشتركين بالمدن الجديدة

"العادلي" يصل إلى طرة لسماع الحكم في "الاستيلاء على أموال الداخلية"

"العادلي" يصل إلى طرة لسماع الحكم في "الاستيلاء على أموال الداخلية"

"زراعة البحيرة" تبحث سد العجز في الأسمدة الزراعية

"زراعة البحيرة" تبحث سد العجز في الأسمدة الزراعية

"الإحصاء": 1.9% ارتفاع في قيمة الصادرات نوفمبر 2018

"الإحصاء": 1.9% ارتفاع في قيمة الصادرات نوفمبر 2018

"تضامن دمياط" تتدخل لنقل مسنة لدار المشردين في الدقهلية

"تضامن دمياط" تتدخل لنقل مسنة لدار المشردين في الدقهلية

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«الحصان لما يبرد الكارو يعطل».. حملة لتدفئة الحيوانات «بمشمع أو بطانية»

«الحصان لما يبرد الكارو يعطل».. حملة لتدفئة الحيوانات «بمشمع أو بطانية»

إقبال على تحويل السيارات للعمل بـ«الغاز».. و«غازتك»: يوفر 60% من تكلفة الوقود

إقبال على تحويل السيارات للعمل بـ«الغاز».. و«غازتك»: يوفر 60% من تكلفة الوقود

رداً على «خلّيها تعنّس»: مبادرات لتوفيق «راسين فى الحلال»

رداً على «خلّيها تعنّس»: مبادرات لتوفيق «راسين فى الحلال»

نشطاء حقوق الإنسان.. «اللى يجاور الخواجة يقبض»

نشطاء حقوق الإنسان.. «اللى يجاور الخواجة يقبض»

وحدات الأفلام تغزو القنوات: التعافى من الاستسلام لأكاذيب «الجزيرة»

وحدات الأفلام تغزو القنوات: التعافى من الاستسلام لأكاذيب «الجزيرة»

حقوقيون «تحت طلب الأجانب».. وسياسيون: الاستعانة بالخارج «خيانة عظمى»

حقوقيون «تحت طلب الأجانب».. وسياسيون: الاستعانة بالخارج «خيانة عظمى»

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