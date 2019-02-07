تفقد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بعد منتصف ليلة أمس، عناصر تأمين المجري الملاحي لقناة السويس ونقاط حرس الحدود بنطاق الجيش الثاني الميداني، للاطمئنان على مدي جاهزيتهم لتنفيذ مهامهم، والوقوف على مستوى الكفاءة القتالية للعناصر المشاركة في أعمال التأمين.

وناقش "فريد" عددا من الضباط والجنود في أسلوب تنفيذهم لمهامهم القتالية المختلفة، وكيفية مواجهـة المواقف الطارئة التي يمكن التعرض لها، والاجراءات المتخذه لتأمين جميع المناطق المحيطة بقطاعات المسؤولية.

وأكد على أهمية تحلي المقاتلين باليقظة والوعي خلال تنفيذ مهام التأمين وحماية هذا الشريان الحيوي (قناة السويس)، كما أثنى على مستوى عناصر التأمين ومستوى تدريبهم الراقي ويقظتهم التامة رغم صعوبة الأحوال الجوية، ومدى تفهمهم لمهامهم الموكلة إليهم.

وأنهى جولته التفقدية، بمشاركة عناصر تأمين المجرى الملاحي في أحد الأنشطة التدريبية.

والتقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة، عددا من القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين وجنود القوات المسلحة بنطاق الجيش الثاني الميداني، في إطار اللقاءات الدورية للتواصل مع المقاتلين وتوحيد المفاهيم تجاه مختلف الموضوعات التي ترتبط بالقوات المسلحة على جميع المستويات.

بدأ اللقاء بالوقوف حداداً على أرواح شهداء القوات المسلحة والشرطة الذين سقطوا خلال المواجهات مع الإرهاب، ونقل "فريد" تحية وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على الجهود العظيمة لرجال القوات المسلحة في حماية الوطن وأمنه القومي، وما حققوه من نجاحات تمثلت في تطهير سيناء من براثن الإرهاب والحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي، وتنفيذ جميع المهام التي تسند إليهم بدقة وكفاءة عالية، بجانب دورهم الداعم لجهود الدولة في تنفيذ خطط وبرامج التنمية الشاملة على أرض مصر.

حضر الأنشطة قائد الجيش الثاني الميداني، وعدد من قادة القوات المسلحة.