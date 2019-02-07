فى إطار ما توليه وزارة الداخلية من إهتمام بالغ بتقدير الجهود المبذولة من قبل رجال الشرطة فى حماية أمن وإستقرار الوطن، وما يقوم به العديد من رجال الشرطة من جهود متميزة تسهم فى النجاحات الأمنية ، والتى كانت ولاتزال محل تقدير من الكافة ، ولم تكن لتتحقق إلا من خلال جهود مخلصة لرجال أوفياء للوطن .

فقد وجه السيد/ محمود توفيق - وزير الداخلية - بمكافأة (286) من رجال الشرطة (131 ضابط – 143فرد – 3 خفراء – 9 مجند ) بالمصالح والإدارات العامة ومديريات أمن (القاهرة ، الإسكندرية ، البحيرة ، الدقهلية ، كفرالشيخ ، سوهاج ، أسيوط ، بنى سويف ، قنا ، الأقصر ، بورسعيد ، شمال سيناء ، وقطاع الأمن العام) نظراً لجهودهم وتميزهم فى آداء عملهم ، والتى أسهمت فى كشف غموض العديد من القضايا المتنوعة وضبط مرتكبيها ، والتصدى لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطنين، ونظير الإنضباط والإلتزام والجدية فى الآداء وذلك خلال شهر يناير الماضى .