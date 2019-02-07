استمعت نيابة الإسماعيلية، اليوم، إلى أقوال الزميلين محمد جمعة، وهانى عبدالرحمن، مديرى مكتب «الوفد» و«المصرى اليوم» بالمحافظة، وذلك فى واقعة طرد اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية، لهما خلال مؤتمر صحفى لوزير القوى العاملة محمد سعفان، بديوان عام المحافظة فى 15 يناير الماضى، على خلفية نشرهما موضوعات تتعلق بإقامة سور حول استراحته، التى تُعد «فيلا أثرية» مجاورة لفيلا ديليسبس، وكذلك إقامة جدارية أمام ديوان المحافظة، تقدم بشأنها النائب البرلمانى أشرف عمارة ببيان عاجل فى مجلس النواب.

وأكد الزميل محمد جمعة أن المحافظ طرده وزميله «هانى» قائلاً لهما: «اتفضلوا اطلعوا بره.. ومين تانى كتب؟». وأضاف أنه يمارس عمله الصحفى كمراسل لجريدة الوفد منذ أكثر من عشرين عاماً ولم يتعرض لمثل هذا الموقف، مبدياً تعجبه مما فعله المحافظ، خاصة أنه كان يمارس مهام عمله ولم يتجاوز، متهماً المحافظ بأنه «أهانه أمام حضور المؤتمر ومنعه عن أداء عمله»، وأكد «عبدالرحمن» أنه حضر المؤتمر الصحفى لتوجيه أسئلة لوزير القوى العاملة حول قضايا عامة تتعلق بعمله وعمل الوزارة، وأضاف أن المحافظ طرده وزميله بأن طلب لهما الأمن لإخراجهما.

وأدلى الزميل محمد مصباح، مدير مكتب «التحرير» بالإسماعيلية بأقواله أمام النيابة، باعتباره كان شاهد عيان على الواقعة، وأكد أنه كان بالقاعة لحظة طرد المحافظ للزميلين، فيما أرسل نبيل عبدالسلام، نقيب المحامين بالإسماعيلية، وفداً من النقابة بقيادة المحامى ماجد محمد، للحضور مع الزميلين، مؤكداً تضامنه الكامل مع الصحفيين، وقال إنه سيواصل متابعة التحقيقات فى الواقعة حتى النهاية.