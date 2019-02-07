قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى كلّف بسرعة وضع قوانين لقطاع التطوير العقارى، وإنشاء اتحاد لـ«المطورين العقاريين».

ودعا «مدبولى»، خلال لقائه أعضاء هيئة الرقابة المالية، فى أول زيارة يجريها لـ«الهيئة»، اليوم، قياداتها إلى بذل مزيد من الجهد للنهوض بسوق التمويل العقارى.

وأكد رئيس الوزراء اقتناعه بأهمية دور الهيئة لتفعيل الأنشطة المختلفة، مثل التمويل العقارى، مضيفاً: «نعمل بالتعاون مع البنك المركزى، ووزارة المالية، على وضع السياسة المالية والنقدية، بما يسهم فى دفع الاقتصاد».

وقال الدكتور محمد عمران، رئيس «الرقابة المالية»، إن دور الهيئة توحيد الرقابة على التمويل فى كل ما هو غير مصرفى، لافتاً إلى وجود استراتيجية لتطوير قطاع الخدمات المالية غير المصرفية حتى 2022.

«مدبولى»: مستعدون لتوفير أراضى الصناعات الغذائية.. ونتعاون مع «المركزى» و«المالية» لوضع سياسة دافعة للاقتصاد

وأضاف: «نعمل على تحسين معدلات الشمول المالى، وزيادة المستفيدين من التمويل متناهى الصغر لـ4 ملايين، وحجم التمويل متناهى الصغر سيزيد من 11.5 مليار جنيه إلى 15 ملياراً، عبر زيادة عدد مؤسسات التمويل متناهى الصغر إلى ألف مؤسسة».

والتقى «مدبولى»، اليوم، أعضاء مجلس إدارة البورصة المصرية، مؤكداً اهتمام القيادة السياسية بسوق المال وهيئاته، بما يحقق استقراره والوصول لمعدلات التداول المطلوبة.

وقال الدكتور محمد فريد، رئيس «البورصة» إنه «يجرى رفع كفاءة تنافسية سوق رأس المال وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية لتعزيز مركز مصر المالى، على نحو يسهم فى اجتذاب استثمارات أجنبية».

وكشف «فريد» عن بدء إنشاء شركة للمقاصة والتسوية للعقود والمستشفيات، وتحديث أنظمة التداول بالبورصة، لاستيعاب بورصة السلع الجارى التشاور بشأنها حالياً.

من جهة أخرى، قال «مدبولى» إن هناك مجمعات صناعية جاهزة فى المدن الجديدة، لافتاً، خلال لقائه المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، اليوم، إلى استعداد الحكومة لتوفير أراضٍ للأنشطة الصناعية الغذائية، بتيسيرات كثيرة ما يشجع هذا القطاع.

وقال مسئولو المجلس التصديرى للصناعات النسيجية إنهم يستهدفون الوصول بصادراته إلى 12 مليار دولار بنسبة 300% مقارنة بصادراته لعام 2018، وتوفير من 350 إلى 400 ألف فرصة عمل بواقع 70% بقطاع الملابس الجاهزة، و30% بالقطاعات النسيجية الأخرى.