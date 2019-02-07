قالت وزارة الاتصالات إن أعداد مستخدمى الهاتف المحمول انخفضت بمعدل 1.2 مليون مشترك، خلال الربع الثالث من 2018. وأضافت الوزارة فى أحدث تقاريرها، أمس، أن أعداد مشتركى الهاتف المحمول وصلت إلى 94.5 مليون مستخدم بنهاية سبتمبر 2018، مقابل 95.7 مليون بنهاية يونيو 2018، مقابل ارتفاع عدد المشتركين فى الهاتف الثابت بنحو 190 ألفاً، ليصل إلى 7.59 مليون مشترك، بنهاية سبتمبر 2018.

وأشار التقرير إلى أن عدد مشتركى الإنترنت عن طريق الهاتف المحمول وصل إلى 33.34 مليون مستخدم، بنهاية سبتمبر 2018، مقابل 32.81 مليون بنهاية يونيو من نفس العام، لتكون الزيادة نحو 530 ألف مستخدم جديد خلال الربع الثالث من العام 2018، فيما بلغ عدد مشتركى الإنترنت الأرضى نحو 6.21 مليون مستخدم بنهاية سبتمبر 2018، مقابل 5.82 مليون قبلها بثلاثة أشهر لتكون الزيادة 390 ألف مستخدم جديد فى 3 أشهر. وأرجع خالد شريف، نائب وزير الاتصالات الأسبق، انخفاض أعداد مشتركى الهاتف المحمول إلى الإجراءات التى تم اتخاذها، العام الماضى، بقصر بيع خطوط الهاتف المحمول على فروع الشركات الرئيسية، وعدم بيعها من خلال التجار والوكلاء المعتمدين، إضافة إلى فرض رسوم تنمية بقيمة 50 جنيهاً على كل خط محمول جديد يتم بيعه، ما تسبب فى وصول سعر الخط إلى ما يقرب من 130 جنيهاً.

وأوضح «شريف»، لـ«الوطن»، أن هناك إقبالاً من المواطنين على الحصول على الإنترنت الأرضى نظراً لانخفاض سعره، مؤكداً أن ذلك انعكس بالإيجاب على مشتركى الهاتف الأرضى لأنه لا يمكن تقديم الإنترنت الأرضى دون تركيب هاتف ثابت، وعدد الخطوط المستخدمة فى السوق حالياً يعكس حجم الاشتراكات الحقيقى بخدمات المحمول.