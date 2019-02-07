أعلن الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، أمس، أنه يتوقع استعادة قوات التحالف الدولى كل المناطق التى لا يزال يُسيطر عليها تنظيم «داعش» الإرهابى فى سوريا خلال أسبوع. وقال «ترامب»، وفقاً لما ذكرته وكالة «فرانس برس» الإخبارية، إن «الجنود الأمريكيين وشركاءنا فى التحالف وقوات سوريا الديمقراطية حرروا كامل المناطق التى يسيطر عليها تنظيم داعش بسوريا والعراق»، وأضاف: «سيتم الأسبوع المقبل الإعلان رسمياً عن سيطرتنا على 100% من أرض الخلافة».

وأعرب وزير الخارجية الأمريكى، مايك بومبيو، لقناة «فوكس بيزنس» الأمريكية، عن قلقه من انتقال مسلحى «داعش» من سوريا إلى دول أخرى، وأشار إلى أن عناصر التنظيم يحاولون منذ فترة طويلة الهروب والتمركز فى أفريقيا أو شمال ليبيا. وأضاف «بومبيو»: «مهمتنا منعهم من الاستيلاء على أراضٍ هناك، وتواصل الضغط عليهم، والحد من قدرتهم المالية».

وأفاد تقرير فريق مراقبى عقوبات الأمم المتحدة، بأن تنظيم «داعش» لم يهزم فى سوريا، ولا يزال التنظيم الإرهابى الأخطر هناك، وأشار التقرير المقدم إلى مجلس الأمن، إلى وجود ما بين 14 و18 ألف مقاتل من التنظيم فى سوريا والعراق، بينهم نحو 3 آلاف مقاتل أجنبى. وأوضح أن «داعش تقلص إلى مجموعات متشتتة ولا يزال يواجه ضغطاً عسكرياً شديداً فى ما تبقى له من أراضٍ فى معقله شرق البلاد».

وقالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، اليوم، إن إيران تنوى نقل مركز إمداد السلاح فى سوريا من مطار دمشق، إثر الهجمات الإسرائيلية.

وقصفت وحدات الجيش السورى مواقع تابعة لتنظيمى «جيش العزة» و«حراس الدين» الإرهابيين، بعد رصدها محاولات التنظيمين لتحصين مواقعهما شمال حماة وجنوب شرق إدلب.