«عبدالعاطى»: السياحة الألمانية لمصر حققت أعلى زيادة فى تاريخها

قال السفير بدر عبدالعاطى، سفير مصر فى ألمانيا، إن السياحة الألمانية لمصر حققت أعلى زيادة فى تاريخها، العام الماضى.

وأكد «عبدالعطى»، خلال حفل الاستقبال الذى نظمته السفارة المصرية فى برلين، اليوم، لوفد مصدرى الحاصلات ومجلس النواب المشارك فى معرض «فروت لوجيستيكا»، أن العلاقات المصرية الألمانية شهدت تطوراً بشكل كبير بعد زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى لألمانيا عام 2015، موضحاً أن تلك الزيارة غيّرت السياسة الألمانية بشكل إيجابى تجاه مصر.

وأضاف السفير أن العلاقة توطدت بشكل أفضل بعد زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ثم زيارة الرئيس الثانية لألمانيا، مؤكداً أن من بين النتائج المباشرة لتلك العلاقة توافد السياح الألمان إلى مصر وارتفاع أعدادهم بشكل غير مسبوق.

وتابع: «ما يدور داخل الغرف المغلقة فى ألمانيا حالياً أن مصر الدولة الوحيدة المستقرة فى الشرق الأوسط، وتقوم بدور بارز فى عملية مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، فضلاً عن كونها بوابة الصادرات الألمانية إلى القارة الأفريقية».

واستشهد «عبدالعاطى» بما قاله وزير الاقتصاد والطاقة الألمانى، بيتر ألتماير، خلال زيارته الأخيرة لمصر، برفقة وفد من كبرى الشركات، والتى قال فيها «إن ألمانيا أخطأت فى حق مصر ولم تولها الاهتمام الكافى»، ما يعد دليلاً على وجود تغيير شامل فى وجهة النظر الألمانية.

وأوضح أن التعليم والتدريب من الملفات المهمة التى تشهد تعاوناً بين البلدين، حيث تم توقيع نحو 13 اتفاقية فى مجال التعليم والتدريب خلال زيارة الرئيس إلى ألمانيا، أكتوبر الماضى، وهى الاتفاقيات التى تم بموجبها وضع حجر الأساس بجامعة العلوم التطبيقية فى العاصمة الإدارية مؤخراً، وسيتم الإعلان عن بدء الدراسة بها فى 2020.