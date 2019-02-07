قال مجدي مرشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن رواتب الأطباء والعاملين بالمجال الطبي يتم تعديلها حاليًا في القانون الجديد، بحيث تتراوح ما بين 11 لـ 22 ألف جنيه شهريًا وفقًا للتخصص والدرجة العلمية الحاصل عليها الطبيب.

وأضاف مرشد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "انفراد"، مع الإعلامي سعيد حساسين، المذاع عبر فضائية "الرافدين": "الكلام ده هيطبق في التأمين الصحي ببورسعيد والمستشفيات المركزية النموذجية، ورواتب التمريض والصيادلة وكل العاملين في المجال الطبي ستختلف".

وأوضح أن رواتب الممرضين ستصل لـ7 آلاف، فيما سيقترب الصيادلة والأطباء والعاملين بالعلاج الطبيعي في الرواتب.